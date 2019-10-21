Öğrenciler için 'Benim Hikâyem'

21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Benim Hikayem' adlı projesinde Türkiye'yi adım adım gezerek sürdürdüğü çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış, mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratiğe dönüştürülüyor.
Ankara'dan yola çıkarak proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 9 - 14 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri aynı zamanda mesleklerini tanıtma imkanı da buluyor. Proje kapsamında Sivas Kanuni İlköğretim Okulu, Ardahan Göle Kayaaltı Köy İlkokulu, Ağrı Eleşkirt Toprakkale Ortaokulu'nda öğrencilere eğitimler verildi. İlk ve ortaokul öğrencilerini kamerayla tanıştıran bu eğitimler 21 - 22 Ekim'de Diyarbakır Dicle Acar Mezrası İlkokulu ile 22 - 24 Ekim'de Mersin Tarsus Olukkoyağı Mahallesi Ömer Cırık İlköğretim Okulu'nda devam edecek.
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