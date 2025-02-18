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        Haberler Gündem Güncel Öğrenci servisi sulama kanalına düştü | Son dakika haberleri

        Öğrenci servisi sulama kanalına düştü

        Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:52
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        Öğrenci servisi sulama kanalına düştü
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        Erzincan'da Ç.D’nin kullandığı öğrenci servisi minibüsü, Erzincan-Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü

        Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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