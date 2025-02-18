Öğrenci servisi sulama kanalına düştü
Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı
Erzincan'da Ç.D’nin kullandığı öğrenci servisi minibüsü, Erzincan-Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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