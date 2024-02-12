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        Haberler Gündem Güncel Batman'da Abdullah B., kendisini uyaran öğretmen Aydın K.'yı bıçakla yaraladı- Güncel haberler

        Batman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

        Batman'da Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Aydın K., nöbeti sırasında okulda öğrenci olmayan Abdullah B.'nin okuldan çıkmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Abdullah B., öğretmen Aydın K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:55
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        Öğrenci olmayan kişiyi uyarınca bıçaklandı!
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        Batman'da okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni kolundan yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Aydın K, nöbeti sırasında okuldaki katları gezerken kantinde öğrenci olmayan Abdullah B'yi fark etti.

        Aydın K. ile okuldan çıkmasını istediği Abdullah B. arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Abdullah B, öğretmeni bıçakla kolundan yaraladı.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine, okula polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan öğretmen Aydın K, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah B'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: iStock

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        #haberler
        #Batman
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