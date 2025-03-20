OGM personel alımı başvuru ekranı: OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS B grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek alımlar için adayların yazılı veya sözlü sınava girmesine gerek kalmayacak. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek olup, şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Peki, OGM sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte kontenjan dağılımı, başvuru süreci ve diğer detaylar...
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 3477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvuru sürecini tamamlayabilmesi için KPSS B grubu puanına sahip olması gerekirken, alımlar sınavsız şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca OGM, sözleşmeli personel alımının yanı sıra 252 daimi işçi alımı da yapacak. Peki, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte OGM personel alımına dair merak edilenler...
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OGM 3477 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere geçici sözleşmeli destek personeli alımı ilanı yayımladı.
İlanda şu ifadelere yer verildi:
‘’Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ekte yer alan il ve pozisyonlara 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alınacaktır.’’
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OGM 3477 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025
OGM 3477 destek personeli alımı başvuruları, 17 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru işlemleri 28 Mart 2025 tarihi gecesi saat 23:59' da sona erecek. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
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OGM 3477 DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.
Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Başvurular Ek listede belirtilen iller ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek.
Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.
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OGM DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
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ÖZEL ŞARTLAR
Destek Personeli (Şoför – Operatör)
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,
4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,
5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,
6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,
8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
10. Cinsiyeti erkek olmak.
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
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