Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
OGM 1613 personel alımı 2023: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı şartları neler, başvuru tarihleri belli oldu mu?

OGM 1613 personel alımı yapacak! OGM personel alımı başvurusu başladı mı ve şartları nedir?

Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1613 personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından OGM personel alımı duyurusunu paylaştı. Başvuruda bulunacak olan adaylar ise OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihlerini sorgulama başladı. İşte OGM personel alımı 2023 başvurularına dair detaylar...

Giriş: 23.12.2022 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu. Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. İşte OGM personel alımına ilişkin detaylar...

  • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇ PERSONEL ALACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

  • OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 

    OGM personel alımı 2023 yılı ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Ancak OGM'den başvuru tarihleri ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. 

  • OGM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

  • OGM PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

    OGM personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle: 

    1. Türk vatandaşı olmak,

    2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

    4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

    7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.