Üvey oğlu öldürdü! Eşi için ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde 16 Mayıs'ta, 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. tarafından Yücel C.'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklu karısı E.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık E.C'nin ilk eşinden oğlu O.H. ve maktul Yücel C'nin aynı evde yaşadıkları, olay günü de çift arasında tartışma çıktığı anlatıldı.
ÜVEY OĞLUNA KÜFRETTİ
Yücel C'nin tartışma sırasında eşine şiddet uyguladığı, kavgayı ayırmaya çalışan O.H'ye ise küfrettiği iddianamede belirtildi.
POLİSE VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRMEDİ
O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanında olan annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polise ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" aktarılan iddianamede, E.C'nin suça iştiraki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" YARGILANACAK
Tutuklu E.C'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. Öte yandan, 14 yaşındaki tutuklu O.H. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan savcılıkça hazırlanan iddianamenin Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bilgisine de iddianamede yer verildi.
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