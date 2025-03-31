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        Haberler Sağlık Oğlunun isminin yaşatılması için 20 milyonluk araziyi bakanlığa bağışladı | Sağlık Haberleri

        Oğlunun isminin yaşatılması için 20 milyonluk araziyi bakanlığa bağışladı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yaşındaki oğlunu kalp krizinden kaybeden Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert, oğlunun isminin yaşatılması için İznik'teki 20 milyon liralık imarlı arsasını Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. Bu jest karşısında belediye de genç Egehan'ın isminin İznik Sahili'ndeki bir parka verileceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:07
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        Oğlunun adı yaşasın diye 20 milyonluk arazisini bağışladı
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        Bursa'da 10 Haziran 2024 tarihinde Mudanya ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Egehan Sert (14) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ani ölümüyle herkesi yaşa boğan Egehan Sert, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

        ARSASINI SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞIŞLADI

        Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Baba Cengizhan Sert, İznik sahil yolu üzerinde bulunan imarlı arsasını önceki gün İznik Belediye Başkanlığı'na giderek Sağlık Bakanlığı'na bağışladı.

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Nur Aydın'ı ziyaret eden baba Cengizhan Sert, 'Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi'nin İznik'e hayırlı olsun müjdesini verdi.

        ADI ÇOCUK PARKINA VERİLECEK

        İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada sahil yolunda bulunan bir alana çocuk parkı yapacaklarını isminin ise Egehan Sert çocuk parkı olacağını müjdeledi.

        Egehan'ın adı hem sahildeki Aile Sağlığı Merkezi hem de çocuk parkında yaşatılacak.

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