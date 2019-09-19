19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa´nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, çalıştığı kafeteryadan eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi Türker ile annesi Nagihan Türker'i (50) kavga ederken gördü. Kavgayı ayırmak için araya giren Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın, boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan genç, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'ANNESİNİ DE ORADA DELİL DEŞİK EDERDİM'
Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'alt soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ruhi Türker ile anne Nagihan Türker ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Türker, eski savunmalarını tekrarlayarak, ''Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım. Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü? " dedi.
25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, cinayetin 'olası kastla gerçekleşmediği' kanaatine vararak, babayı, oy çokluğu ile iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca 'tehdit' suçundan 5 ay, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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