Oğlundan yarı uyumlu kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

Torbalı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası emekli öğretmen Yavuz, geçen yıl kasımda memleketi Muş'ta, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Akut miyeloid lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavisine İzmir Şehir Hastanesinde başlanan Yavuz için doktorları kemik iliği nakli kararı verdi.

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Yakınlarından yapılan kontrollerde uyumlu kök hücre bulunamayan Yavuz için doktorları, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) başvurdu.

TÜRKÖK'ten Yavuz'un sağlığına kavuşması için uygun kök hücre bulunamadı. Hastalığı bu süreçte ilerleyen Yadigar Yavuz için doktorları, 44 yaşındaki oğlu Selçuk Yavuz'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapmaya karar verdi.

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Yavuz, geçen ay oğlundan nakledilen yarı uyumlu kemik iliğiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"KARMAŞIK BİR DUYGU OLUŞTU"

Yadigar Yavuz, lösemi teşhisi konulduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

İzmir Şehir Hastanesinde uygulanan tedavileri görünce hastalığı yeneceğine inandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti: "Sağ olsun oğlum hayat verdi. Karmaşık bir duygu oluştu. Oğlumun yıpranması ve acı çekmesi çok kabul edilir bir durum değildi. Sağ olsun Zehra hocamla konuştuk. İnsanların sağlık için yabancılara da bunu verdiğini, bunun bir hizmet olduğunu söyledi. O da çok hoşuma gitti. Doktor ekibine güvenim tamdı. Bu hastalıkta şunu gördüm, devletimiz sağlıkta tavan yapmış. Öyle gün oldu ki 11 doktor, 8 hemşire bana hizmet verdi. Süreç kolay geçti.

Selçuk Yavuz da doktorlar "Babanıza yarı uyumlu kök hücrenizi verir misiniz?" diye sorduğunda, hiç düşünmeden ve araştırmadan "evet" dediğini anlattı.

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Kök hücre bağışçısı olmanın kolay olduğunu belirten Yavuz, "İnsanlardan donör olmasını rica ederim. Bir hayat kurtarıyorsun. Çektiğin zorluk 3-5 saatlik bir zorluk. Karşınızdaki insana yaşam veriyorsunuz. Bir umut oluyorsunuz, insanların hayatına devam etmesini sağlıyorsunuz. Süreç de olumlu geçti. Bu konuda sevinçliyiz. Babama umut oldum, yaşam verdim. O da bize yaşam vermişti, bundan sonra da bizim ona destek olmamız gerekiyordu. Şükür bu fırsat doğdu." dedi.

Yavuz, birçok hastanın tedavi için kemik iliği nakli olmayı beklediğini, bu konuda herkesin duyarlı davranması gerektiğini dile getirdi. Anne Katibe Yavuz da oğlunun verdiği kemik iliği sayesinde eşinin sağlığına kavuştuğunu, ikisinin de iyi olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. "NAKİL HASTADA YÜZDE 100 TUTTU" İzmir Şehir Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesinde görevli Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir, hastanın sağlığına kavuşması için ekip olarak büyük mücadele verdiklerini anlattı. Hastanın tek tedavi yönteminin kök hücre nakli olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: "Hastamızın 68 yaşında olması, kalp sorunlarının olması zaten allojenik (bir başka kişinin kök hücrelerinin kullanılması) nakli başlı başına zorlaştırmaktaydı. Bu yaş grubu için kök hücre nakli tedavisi neredeyse imkansız hale geliyordu. Bir de üstüne kardeş vericisi olmayıp akraba dışı taramalarda verici bulamadığımızda elimizde tek seçenek, yarı uyumlu nakil kalmıştı. 44 yaşındaki oğlundan yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdik. Hepimiz anne ve babalarımızdan genlerimizin yarılarını alırız. Bu hasta da babasıyla yarı uyumluydu. Ancak yarı uyumlu nakil 65 yaş üstü hasta grubunda zordur. Hem iliğin alıcıya yerleşmesi ya da yerleştikten sonra o uyuşum oranı azaldığı için o hücrelerin vericide dokulara saldırması ihtimali yüksekti. Bu da nakil başarısızlığına hatta hastanın nakil esnasında kaybedilmesine sebep olabilirdi. Tüm bu riskleri hasta ve ailesiyle paylaştıktan sonra hastamızın tıbbi durumunu detaylı bir kez daha irdeleyip, nakil kararı alıp, nakli gerçekleştirdik. Nakil hastada yüzde 100 tuttu. Hücreler başarıyla yamalandı." Özdemir, Türk Kızılaya yapılacak bağışla herkesin kök hücre donörü olabileceğini sözlerine ekledi.