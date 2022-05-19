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Oğlum final bölümü ön izleme sahnesi yayınlandı! Oğlum 14. bölümde neler oldu?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Oğlum’un final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

19.05.2022 - 01:12 | Güncelleme: ABONE OL
Oğlum final bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Oğlum 14. bölümde neler oldu?

Melahat ile Efe’nin ormanda bir kuyuya doğru gittiği sahnede Efe’nin kuyunun dibine baktığı anlarda Melahat’ın sessizce küçük çocuğun arkasından yaklaşması gerilimi yükseltiyor.

EFE TEHLİKEDE!

Melahat’ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

OĞLUM’UN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zeynep, Tuğrul’la olan meselesini kapatmadan şehirden ayrılamayacağını anlayınca geri dönmek zorunda kaldı. Zeynep ve Tuğrul soluğu karakolda alırken Tuğrul; İlyas, Melike ve Ceren’i ihbar etmeyerek onları şaşırttı. Tuğrul ve Zeynep’in tartışması sırasında onları gizlice videoya çeken bir kişi görüntüleri internete sızdırdı. Zeynep’in sözleri Tuğrul’u Kaan’ın katili olarak hedef gösterdi.

Tuğrul’a tepkiler çığ gibi büyürken sokağa çıktığı anda saldırıya uğradı. Katil olarak suçlanan Tuğrul, her şeyin üstüne bir de Zeynep’in Işıl’la olan yasak ilişkisini öğrendiğini duydu. Artık Efe’yi göremeyeceğini düşünen Tuğrul’un planı oğlunu kaçırmak oldu. Tuğrul, İlyas ve Melike’yi Ceren’i ihbar etmekle tehdit ederek ona yardım etmelerini sağladı.

Çaresiz kalan İlyas ve Melike, Sedef’i kullanarak Efe’nin yerini öğrenip Tuğrul’un planının bir parçası oldular. Şüpheleri giderek artan Demet, Melahat’ı ormana olay yerine götürünce korkunç gerçeği öğrendi ve haftalardır meraklanan beklenen “Kaan’ın katili kim?” sorusu yanıt buldu.

Kaan’ı öldüren kişi Melahat’tı. Melahat’ın elindeki eldivenleri kanıt için almak isteyen Demet, Melahat’la yaşadığı itişme sonucu düşerek yaralandı. Bu sırada babası tarafından zorla götürülen Efe bu durumdan rahatsız oldu ve arabadan inerek kaçmaya başladı. Ormanda Melahat’a rastlayan Efe’nin yaşayacakları izleyicide merak uyandırdı.

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