'Oğlum'da 'Tuğrul' cinayet şüphesiyle gözaltında!

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'Oğlum'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; olay yeri inceleme raporunda çıkan farklı toprak kalıntısı üzerine olay yerine yakın olan fabrika araştırılmaya başlandı. Sedat ve Demet, kamera kayıtlarını inceleyince Tuğrul'un aracının şüpheli alanda olduğunu gördüler. Bunun üzerine Sedat, Tuğrul'un olay günü telefon kayıtlarını inceletti ve şaşırtan bir sonuçla karşılaştı.

Tuğrul olay günü o fabrikanın olduğu yerde bulunmuştu. Tuğrul için polisler hemen harekete geçerken bu sırada Tuğrul da Efe'yi alıp kaçmaya karar verdi. Polisler Tuğrul'u almak için eve gitti ancak Zeynep, Tuğrul'un Efe ile birlikte gittiğini söyledi. Tuğrul'un geç kalması üzerine telaşlanan Zeynep, Sedat'a durumu anlattı.

Sedat hemen duruma müdahale edince Efe'yle uzaklara gitmek için yola çıkan Tuğrul, polisler tarafından durduruldu. Tuğrul, cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken bu anlara şahit olan Efe büyük korku yaşadı.

'Oğlum', onuncu bölümüyle ABC1 20+'da 3.33 izlenme oranı (rating), 8.48 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.25 izlenme oranı (rating), 8.29 izlenme payı (share), AB'de 3.18 izlenme oranı (rating), 8.54 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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ZEYNEP İLE TUĞRUL'UN BÜYÜK KAVGASI

Efe'nin masumiyetini kanıtlayabilecek eldivenleri Tuğrul'un yok etmesi, Zeynep'i öfkeden çıldırttı. Efe'yi Bulut'un yanına göndererek Tuğrul'la yüzleşen Zeynep, Tuğrul'un tüm eşyalarını yakarak onu evden kovdu. Öfkeden gözü dönen Zeynep'e karşı Tuğrul bir şey yapamazken, gürültüyü duyan komşular polisi aradı. Zeynep karakolda Tuğrul'un eldivenleri yaktığını Sedat'a söyledi. Sedat, Tuğrul'u sorguladı ancak Tuğrul kanıtı yaktığını kabul etmedi.

"Sen benden korkacaksın artık!"

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EFE OKULA DÖNMEK İSTEDİ

Masum olduğunu öğrenen Efe artık okula dönmek istiyordu. Zeynep, Efe ile birlikte okula gitti ancak müdürün olumsuz yanıtıyla karşılaştı. Efe'ye yapılan tavırdan rahatsız olan ve oğlunun üzülmesine dayanamayan Zeynep, okulda Efe'nin masum olduğunu ve oğlunu çok sevdiğini herkese anons etti. Annesinin bu hareketi Efe'nin yüzünü güldürürken anne oğul arasındaki bağ giderek kuvvetlendi.

Zeynep, oğluna olan sevgisini haykırıyor;

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EFE İLE ZEYNEP, MELİKE'NİN KARŞISINA ÇIKTI

Efe, Melike'ye masum olduğunu söylemek istedi. Zeynep henüz bunun için erken olduğunu düşünse de oğlunu kıramadı. Kaan'ın otopsi sonucunu öğrenen Melike ise Zeynep'e sert tepki gösterdi. İkisinin konuşmasına şahit olan ve Kaan'ın boğularak öldürüldüğünü öğrenen Efe büyük bir yıkım yaşadı. Efe'nin gözyaşları Melike'yi derinden etkilese de; Efe, "Ben yapmadım!" derken Melike, küçük çocuğun haline üzülse de hiçbir şey söylemedi.

"Ben yapmadım!"

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SEDEF, BULUT'UN GERÇEKTE KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sedef ile Bulut'u ayırmak isteyen Canan, Bulut'un Efe'nin dayısı olduğunu Ceren'e söyledi. Ceren, bunu Sedef'le de paylaşırken Bulut'un gerçek kimliğini öğrenen Sedef ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bulut'la yüzleşmeye giden Sedef, ondan hesap sorarken öfkesini gizleyemedi. Canan'ın hamlesi ikilinin ilişkisini derinden sarsarken bundan sonra neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Sedef, Bulut'tan hesap soruyor;

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YENİ BÖLÜMDEN DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

'Oğlum'un gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Bulut'un İlyas ve Melike'ye gerçekte kim olduğunu söylediği sahne izleyiciye heyecan yaşattı. Bulut'un Efe'nin dayısı olduğunu duyan İlyas ve Melike büyük bir şaşkınlık yaşarken verecekleri tepki ve bu durumun Sedef ile Bulut aşkını nasıl etkileyeceği akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 11. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Oğlum, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!