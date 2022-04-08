Leyla'nın kınasının yakıldığı anların ekrana geldiği tanıtımda Kılıç, Efe ile Kartal'ı izlerken "Düğüne icabet etmemek olmaz!" demesi dikkat çekiyor.
"KIZ KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ADAM..."
Kartal ve Şahin'in nefes kesen kavgası gerilimi yükseltirken, Kartal'ın "Kız kardeşinin ölümüne sebep olan adam mı söylüyor bunu?" sözleri karşısında Şahin şoke oluyor. Leyla'ya ne olduğu büyük merak konusu olurken aksiyonun ve heyecanın hız kesmeyeceği bir bölüm seyirciyi bekliyor.
'ÜÇ KURUŞ'UN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Oyuna hızla dahil olan Kılıç'ın ne kadar acımasız ve korkutucu olduğunun gözler önüne serildiği bölümde, onun yaptıklarını gören Şahin büyük bir korku yaşamaya başladı. Leyla ile Efe evlenmeye karar verdiklerini söylemek için Saliha babaannenin evine gitti. Saliha, Efe'nin annesiyle birlikte gelip Leyla'yı geleneklere göre istemesi gerektiğini söyledi. Kılıç'ı saf dışı bırakmak isteyen Neriman ve Şahin, Çetin'i Baybars'ın tarafına çekebilmek için Kartal'la aralarındaki bağı koparacak bir plan yaptılar. Mahallede Ruşen'in yanına giderek Kartal'la görüşmek isteyen Şahin, abisine Çetin'in Neriman ve Baybars'ın oğlu olduğunu söyledi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Kartal, hızla Çetin'le yüzleşmeye gitti. Öfkeyle Çetin'e saldıran Kartal ondan hesap sorarken, ikiliyi durduran Efe oldu. Baybars'ın oğluna uyguladığı şiddeti öğrenen Kartal, Çetin'e sıkı sıkı sarılarak kavgayı bitirdi. Bu sırada Çetin'in adamı Ekrem'i alıkoyan Kılıç, gönderdiği bir mesajla Çetin'i dehşete düşürdü. Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin, çocukken oyun oynadıkları basketbol sahasına giderek abisiyle karşı karşıya geldi. Kılıç, Çetin'e saldırarak kardeşini ağır yaralarken ikilinin kavgası nefesleri kesti. Efe, annesi Aysel ile birlikte Saliha'dan Leyla'yı istedi. Yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Şahin'e anlaşma teklif etti. Teklifi kabul eden Şahin, Kılıç'a karşı Kartal, Efe ve Çetin'le ortak hareket edecekti ancak Kılıç'ın hamlesi tüm planları altüst etti. Ruşen'i Baybars'a benzeterek Azade'nin deposuna baskın düzenleyen Çetin ile Kartal, buradaki adamları temizledi. Şesu ve Şahin'in adamları, sevkiyat için gelecek olan Kılıç'ı beklemeye başladı. Ancak bu sırada Şahin'in adamı Müslüm'ü zorla konuşturan Kılıç, Şahin'in çevirdiği oyunları öğrendi. Yaptıkları ortaya çıkan Şahin tam namlunun ucuna gelmişken kendi canını kurtarmak için bir kez daha Kartal'ı sattı. Kılıç, Peri'yi kaçırarak Şesu'yu tehdit etti. Şahin'le işbirliği yaparak Kılıç'tan kurtulma planı yapan Çetin, Kartal ve Efe, Şesu'dan Kılıç'ın ölüm haberini beklerken en sevdikleriyle tehdit edilen Şesu, Kartal'a yalan söylemek zorunda kaldı. Şesu'yu zorla konuşturan Kılıç, Kartal ile Efe'nin nereye gideceğini de öğrendi. Kılıç sıradan biri gibi Kartal ile Efe'nin karşısına çıktı. Kartal ile Efe kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarıyla tanışırken, ilk kez karşı karşıya geldikleri bu anlar büyük heyecan yarattı.
'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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