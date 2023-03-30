Oğlu ve arkadaşı buldu! Jakuzi'de ölüm!

Samsun'da olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki bir otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.