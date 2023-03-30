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Oğlu ve arkadaşı buldu! Jakuzi'de ölüm!

Samsun'un Atakum ilçesinde, 42 yaşındaki Barış K., kaldığı otelin jakuzisinde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden Barış K.'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle ortaya çıkacağı öğrenildi

Giriş: 30.03.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da otel jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı buldu! - Güncel haberler
Oğlu ve arkadaşı buldu! Jakuzi'de ölüm!
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AA

Samsun'da olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki bir otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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