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ÖGG sonuçları açıklandı mı? 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 102. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

102. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) seçme sınavı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında sınava katılım gösteren adaylar, sınav soru ve cevaplarının yanı sıra sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Giriş: 02.05.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 30 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası gözler sonuçlara çevrilmiş durumda. Yurdumuzun dört bir yanından düzenlenen sınavda ter döken adaylar için son bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

  • ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav soru ve cevaplarının 2 Mayıs'ta (bugün), sınav sonuçlarının ise 19 Mayıs'ta duyurulması bekleniyor.

  • 2023 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

  • ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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