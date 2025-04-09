ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yılda birkaç kez düzenlenmektedir. 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?
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ÖGG sınav tarihi ve saati belli oldu. ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş belgesi hakkında bilgi almak istiyor. İşte, ÖGG sınav tarihi
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
114.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.
ÖGG SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
114.dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.
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ÖGG SINAVLARININ TARİHLERİ
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