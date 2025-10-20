Habertürk
        ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF 2025: 117. Dönem ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak?

        Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 19 Ekim 2025 tarihinde düzenlendi. Akabinse ise 117. Dönem ÖGG soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. Özel Güvenlik Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, 2025 ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, nasıl ve nereden görüntülenir? İşte EGM kılavuzu ile merak edilen tüm detaylar...

        Giriş: 20.10.2025 - 08:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:53
          Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Ekim 2025 Pazar günü uygulandı. Tahmini olarak netlerini hesaplamak isteyen adaylar 117. Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için araştırmalara başladı. EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih bilgisine yer verildi. Peki, 117. Dönem ÖGG soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? İşte, 2025 ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF görüntüle ekranı…

          117. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

          Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Ekim 2025 Pazar günü düzenlendi.

          Silahlı sınava giren adaylara 100 adet çoktan seçmeli genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi.

          Silahsız sınava giren adaylara, 100 adet çoktan seçmeli genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

          Silah farkı sınavına giren kursiyerlere ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu ve 30 dakika süre verildi.

          117. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Kılavuza göre 117. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları, 21 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.

          Adaylar, yazılı sınav sorularına 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

          Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 31 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

          ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

          ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

          Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

          ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

          117. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
