EGM promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 270 bin TL'lik talepte bulunduğu maaş promosyonu için bankaların teklifleri değerlendirildi. İhale sonucunda anlaşma sağlanan banka ve maaş promosyonu tutarı belli oldu. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte ihale sürecine dair detaylar.