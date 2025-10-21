Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI İZLE EKRANI 2025: EGM promosyon ihalesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? EGM maaş promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

        EGM promosyon ihalesi sonuçlandı! EGM promosyonu ne kadar oldu, promosyon ne zaman hesaba yatacak?

        EGM promosyon ihalesi sonuçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi için beklenen gün geldi. Söz konusu ihale, 21 Ekim 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere Emniyet Teşkilatı Sendikası, 270 bin TL tutarında promosyon talep etmişti. Peki, EGM promosyon tutarı ne kadar oldu, hangi banka ile anlaşıldı? İşte EGM polis maaş promosyon ihalesi hakkında detaylar...

        Giriş: 21.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:18
        • 1

          EGM promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 270 bin TL'lik talepte bulunduğu maaş promosyonu için bankaların teklifleri değerlendirildi. İhale sonucunda anlaşma sağlanan banka ve maaş promosyonu tutarı belli oldu. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte ihale sürecine dair detaylar.

        • 2

          EGM PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI

          EGM personelinin promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleyi 90 bin TL promosyon teklif eden Vakıfbank kazandı.

        • 3

          EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI OLARAK YAYINLANDI

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM maaş promosyon ihalesinin canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu.

          Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.

        • 4

          EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILDI?

          EGM promosyon ihalesinin tarihi, saati ve canlı yayın kanalları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 17 Ekim 2025 tarihli basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

          ‘’Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

          a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.

          b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.

          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

        • 5

          EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN EKRANI

          EGM promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da başladı. Söz konusu ihaleye EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabildi.

          EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Şartnameye göre, maaş promosyonu tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak.

          İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

          Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
