Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2024 EGM ÖGG Özel Güvenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

        ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ÖGG Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanır?

        ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar 27 Nisan tarihinde sınavlara katılım sağladı. Sınav kılavuzuna göre Özel Güvenlik sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden sorgulanabilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖGG sonuçları sorgulaması sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…

        • 2

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı. Adayların sonuçları ise 17 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

          ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          ÖGG sonuçlar açıklandığında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden sorgulanabilecek.

        • 3

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Habertürk Anasayfa