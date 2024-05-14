ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ÖGG Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar 27 Nisan tarihinde sınavlara katılım sağladı. Sınav kılavuzuna göre Özel Güvenlik sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden sorgulanabilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi
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ÖGG sonuçları sorgulaması sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı. Adayların sonuçları ise 17 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
ÖGG sonuçlar açıklandığında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden sorgulanabilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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