ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi tarihinde gerçekleştirilmişti. Gözler 108. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı son dakika sonuç duyurularına çevrildi. İşte 2024 EGM takvimi ile 108. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...
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Geçtiğimiz aylarda uygulanan Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları bekleniyor. Sınava giren katılımcılar tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) takvimi ile sonuçlar hakkında merak edilenler...
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
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ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıldıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.
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Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.