Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitimi Sınavı 25 Ağustos 2019 Pazar günü uygulandı ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçlar için açıklama geldi mi? İşte 83. Dönem ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar...

ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ÖGG sınav soru ve cevapları açıklandı. Adaylar güvenlik görevlisi olmak için girdiği sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilecek.

83. DÖNEM ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

83. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi. Eğer resmi bir açıklama gelirse sayfamız üzerinden bulabileceksiniz.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.