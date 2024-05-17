ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 2024 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu nasıl öğrenilir?
108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme özel güvenlik sınavı sonuçları açıklandı. 27 Nisan tarihinde binlerce adayın katılımı ile tamamlanan ÖGG sınavı yapılan değerlendirmelerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusuyla açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınavı sonucu sorgulama ekranı...
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Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu. Binlerce kişinin merakla bekledği sonuçlar EGM tarafından açıklandı. 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ÖGG sınavı sonuçları " https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari" sayfası üzerinden erişime sunuldu. Peki, "2024 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?" İşte ÖGG sonuçları...
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ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme dönemi Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklandı.
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ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?
Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
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Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.