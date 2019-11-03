Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları heyecanı başladı. Adaylar sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyorlardı. O tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tarih verildi.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖGG sınav sonuçları 08 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yazılı sınav sonucuna itiraz edilecek. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET’e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır. Yazılı sınav itiraz sonuçları 22 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI 83

ÖGG BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR 2019

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde yetkilendirilen ve görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 2017 takvim yılında 6 sınav yapılması kararlaştırılmıştı. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için eğitim kurumlarında yapılan eğitim programlarına katılmak gerekmektedir. Eğitim sonrası Özel güvenlik sınavına girmek gerekiyor.

Yapılacak olan sınavda 100 soru soruluyor ve 60 puan alan adaylar sertifika alma hakkına sahip oluyor. Sınavı geçemeyen adaylar sonra ki son 4 sınavda başarılı olmaya çalışıyor. Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek öğreniliyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor. Güvenlik Görevlisi mesleği, son zamanların en gözde ve yoğun talep gören meslekleri arasında.

İlk etapta adaylar Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğreniyorlar. Ardından Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyorlar ve Özel Güvenlik Sertifikalarını ayrıca kimliklerini alıp istedikleri yerlerde işe başlama hakkına sahip oluyorlar. Güvenlik görevlisi kartları da iki gruptan oluşmaktadır. Güvenlik eğitimine katılan kursiyerler güvenlik kimlik kartlarını taşıdıkları kriterlere göre silahlı güvenlik kartı ya da silahsız güvenlik kartı almaktadırlar.