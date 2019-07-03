03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? soruları haftasonu özel güvenlik 82. temel eğitim ve 58. yenileme eğitimi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.
ÖGG SINAV SONUÇLARI İLE SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?
ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınavda çıkan soru ve cevapların bu hafta içerisinde, sınav sonuçlarının ise 1 ay içeresinde açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.
ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ
|S.N.
|SINAVIN ADI
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|SINAV TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE 56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|11 Ocak 2019 Cuma
|17 Şubat 2019 Pazar
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE 57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|15 Mart 2019 Cuma
|21 Nisan 2019 Pazar
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|17 Mayıs 2019 Cuma
|30 Haziran 2019 Pazar Saat:14:30
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|19 Temmuz 2019 Cuma
|25 Ağustos 2019 Pazar
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|16
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|17
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
|(YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE
|SINAV YAPILACAKTIR)
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