ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? soruları haftasonu özel güvenlik 82. temel eğitim ve 58. yenileme eğitimi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.

ÖGG SINAV SONUÇLARI İLE SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınavda çıkan soru ve cevapların bu hafta içerisinde, sınav sonuçlarının ise 1 ay içeresinde açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ