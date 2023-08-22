Bülent Yıldırım: Bu talihsiz bir ofsayt. Bir ofsayt söz konusu. VAR protokolünde belirlenen, eğimi verilen bu atak fazının içinde mi, değil mi? O yüzden teori der ki, top Fenerbahçe takımında çok kalmış olsaydı, en son golle sonuçlanan atağın başında bütün pozisyon Fenerbahçe'de kalsaydı, golle sonuçlanan fazın son aşamasında ileriye doğru atak nerede başladı, orada olurdu. Atak fazı ne zaman biter? Çok net bir uzaklaştırma olacak. Ceza alanından veya çevresinden uzaklaştırmanız gerekiyor. Net ve açık bir şekilde. İki, size pres yapan hiçbir rakip oyuncu olmadan o topu sağlıklı bir şekilde pas vermeniz gerekiyor başka bir alana.