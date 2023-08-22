Samsunspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararları doğru mu? İşte yanıtı
beIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın verdiği kararları yorumlandı
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Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın verdiği kararlar yorumlandı.
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Dakika 62: Dzeko'nun golünde Alim'e müdahale var mı, gol kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Dzeko pozisyon alıyor. İtiraz eden kim, zamanlama hatası yapıp havaya yükselemeyen Dzeko'nun önündeki oyuncu Alim. Pozisyon için temas olabilir ama itme değil. Gol temiz. Pozisyonda kesinlikle faul yok.
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Bülent Yıldırım: Çarpışma olmasın diye oyuncu kendini korur. Sahadan gelen herkes bunu bilir. Tam o aşamada bir olay bu. Tek hedefi top tamamen Dzeko'nun. Rakibi engelleyen, sonucu belirleyen hiçbir müdahale söz konusu değil. Tertemiz bir gol.
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Deniz Çoban: Türkiye Ligi'nde buna benzer birçok gol, VAR olmasına rağmen erken müdahaleyle iptal edildi. Doğrusu bu. Kol oyuncuyu itmek için piston gibi açılmalı. Onun etkisiyle oyuncunun bütün dengesinin bozulması lazım. Burada hiçbir şey yok. Temiz bir gol.
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Fırat Aydınus: Dzeko’nun golünde oyuncuya ilk teması arkadan gelen Zeki Yavru yapıyor. O temas ile birlikte Dzeko’nun Alim’e doğru bir müdahalesi oluyor fakat bu müdahale faullük bir temas değil. Bu yüzden gol nizami…
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Dakika 72: Fred'in iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Bu pozisyon, sınırda bir pozisyon. Pres altındaki oyuncu pası verdi. Samsunsporlu oyuncu ceza alanı önünde topu kontrol altına alıp devam ediyor orada, 3 adım atıyor topla. Kötü bir pas verdi. Fenerbahçeli oyuncu topu kaptı. Samsunsporlu oyuncu pası verdiğinde 3 oyuncuyla karşılaşsa iptal kararı doğru olurdu. Samsunsporlu oyuncu topu kontrol ediyor, topa hakim oldu. 3. adımında pres yedi ve topu kaptırdı. Gol verilmesi daha doğru olurdu. Sınırda bir pozisyon. Benim futbol anlayışımda burada gol verilmeliydi.
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Bülent Yıldırım: Bu talihsiz bir ofsayt. Bir ofsayt söz konusu. VAR protokolünde belirlenen, eğimi verilen bu atak fazının içinde mi, değil mi? O yüzden teori der ki, top Fenerbahçe takımında çok kalmış olsaydı, en son golle sonuçlanan atağın başında bütün pozisyon Fenerbahçe'de kalsaydı, golle sonuçlanan fazın son aşamasında ileriye doğru atak nerede başladı, orada olurdu. Atak fazı ne zaman biter? Çok net bir uzaklaştırma olacak. Ceza alanından veya çevresinden uzaklaştırmanız gerekiyor. Net ve açık bir şekilde. İki, size pres yapan hiçbir rakip oyuncu olmadan o topu sağlıklı bir şekilde pas vermeniz gerekiyor başka bir alana.
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Bülent Yıldırım: Alim uzaklaştırmaya çalıştı ama tehlike bölgesinden uzaklaştıramadı. Karşısında oyuncu olduğunu biliyor ve ardından top Fenerbahçe'de kaldı. Uzaklaşamadılar. Pres altındayken kötü bir pas veriliyor. Alan kapalı, topu uzaklaştıramadılar. Hücum pres var. İnsanlar kafayla vurdu, pas verdi falan diyebilir insanlar ama VAR kuralları çerçevesinde atak fazı içerisindedir. Teoride de, pratikde de çok gördü. VAR kararı doğru. Bu pozisyon yorum gerektiriyor.
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Deniz Çoban: Kitapta atak fazını tarif ederken 'Subjektif bir konudur, kişiden kişiye değişir. VAR kendi yorumunu katar. Futbol ne bekliyor yaklaşımını benimser.' der. Bu yorum gerektiren, hakemin yorum katması gereken bir pozisyon. Kural, VAR'da oturan kişiye cevazı vermiş. Onun yaklaşımına göre atak fazı bitmemiş. Bahattin Duran, VAR'da oturan olsaydı kimse itiraz edemezdi. Ben kendi penceremden baktığımda ifadeler açık. İlk kafa vuruşundan itibaren atak bitti diyemeyiz. İkinci oyuncu baskı altında topu arkadaşına aktardı. Bu oyuncu için baskı altında kalmadan topu uzaklaştırdı fikrindeyseniz, kaliteli bir pas yapamadı fikrindeyseniz atak başlangıç fazı bitti.
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Deniz Çoban: Yeni bir atak başladı ve ofsayt geçmişte kaldı dersiniz. Bu oyuncu baskı altında, sağlıklı şekilde pas veremedi diyorsanız atak bitmemiş olur dersiniz. Fenerbahçeli oyuncunun baskı kurduğunu, beyazlı oyuncunun baskı altında takım arkadaşına ulaşamayan bir pas verdiğini düşünüyorum. Atak başlangıç fazı sonuçlanmadı. Bahattin Hocam diyor ki, 'Oyuncu topu kontrol altına aldı, baskı altında değil, istese daha kaliteli pas verir, uzaklaştırır'
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Fırat Aydınus: Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde karar yanlış! Top, Samsunsporlu oyuncunun kontrolüne geçiyor. Gol kararı verilmeliydi. Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde hakem ekibinin yorum hatası mevcut. Samsunsporlu futbolcu topa üç kez müdahale ediyor ve kendisi tarafından top kontrol altına aldığı için APP (Atak Başlangıç Fazı) sonlanıyor. Golün verilmesi gerekirdi.