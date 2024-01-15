Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Ofis çalışanlarına egzersiz uyarısı!

        Ofis çalışanlarına egzersiz uyarısı!

        Günün büyük bölümünü masa başında çalışarak geçirenler, kas ve iskelet sistemini etkileyen sorunlarla karşılaşabiliyor. Bel, boyun ve sırt ağrıları yaşam kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, uzun süreli oturarak çalışmanın boyun düzleşmesi, kamburluk, bel ve boyun fıtığı gibi sorunlara yol açabildiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikkat! Boyun düzleşmesi ve kamburluk nedeni...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Günümüzde pek çok kişi, vaktini ofis ortamında ve masa başında çalışarak geçiriyor. Uzun süreli oturarak çalışmak, birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu sorunların en başında; bel, boyun ve sırt bölgesi ağrılarının yer aldığını belirten Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu, “Bu ağrılarla birlikte boyun düzleşmesi, bel ya da boyun fıtığı, kaslarla ilgili problemler, kamburluk gibi sorunlar da görülebiliyor. Oysa düzenli egzersiz ve doğru oturma alışkanlıkları sayesinde bazı ortopedik problemlerin önüne geçilebiliyor” dedi.

        Op. Dr. Muratoğlu, şöyle devam etti: “Uzun süreli oturma pozisyonunda çalışmak sıklıkla bel ve sırt ağrılarına, boyun gerginliğine, boyun düzleşmesine, kas sertleşmelerine neden olabilir. Ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak ve vücudun doğru pozisyonda kalmasını desteklemek için ideal masa ve sandalye yüksekliğini ayarlamak önem taşıyor. Doğru masa ve sandalye yüksekliği seçimi; sırt ağrıları, boyun ağrıları ve postürle ilgili diğer sorunları önleyebilir. Bu seçim, oturma pozisyonunun da doğru olmasını sağlar.”

        REKLAM

        MASA-SANDALYE YÜKSEKLİĞİ İYİ AYARLANMALI

        Op. Dr. Muratoğlu, ideal masa-sandalye yüksekliğini ise şöyle açıkladı: “Oturulduğunda dirseğin masaya paralel olmasını sağlayacak bir masa yüksekliği seçmek önemlidir. Masada otururken dirsek, 90 derece açı yapacak şekilde masanın üzerine yerleştirilmelidir. Masa yüksekliği, genellikle ortalama bir kişinin dirsekten zemine olan mesafesine göre ayarlanmalıdır. Sandalye yüksekliği, oturulan yerde ayakların zemine düzgün bir şekilde temas etmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Masa ve sandalye arasındaki mesafe ise rahatça oturulabilecek kadar geniş olmalıdır. Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, masa ve sandalye yüksekliği bireysel ihtiyaçlara uygun olarak ayarlanmalıdır.”

        Ofis içinde sık sık hareket edin

        Masa başında çalışırken uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi veren Op. Dr. Muratoğlu, şunları söyledi: “Bilgisayar ekranının göz seviyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Gerekirse bir monitör standı kullanarak yükseklik ayarlanabilir. Klavye ve fare için kolay erişilebilir bir konum seçilmelidir. Böylece eller ve bilekler doğru pozisyonda olur. Ayrıca, ofis içinde sık sık kalkıp gerinmek ve hareket etmek; uzun süreli oturmayı azaltarak sağlığa olumlu etki eder.”

        OTURURKEN BİLE BASİT ESNEME HAREKETLERİ YAPILABİLİR"

        Masa başında çalışanlar için egzersiz yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Muratoğlu, “Sadece kısa molalar sırasında bile hareket etmek vücut sağlığı için faydalıdır” diyerek egzersiz önerilerini sıraladı:

        Dik duruş için omurga esneme hareketleri: Dik oturabilmek için omurgayı esnetmek önemlidir. Belirli aralıklarla yapılacak omurga esneme hareketleriyle postür düzeltilebilir.

        Boyun ve omuz egzersizleri: Boyun ve omuz gerginliklerini önlemek için basit egzersizler yapılabilir. Başı yavaşça sağa-sola çevirme, öne-arkaya eğilme veya kulaklardaki kasları germe gibi hareketler fayda sağlayabilir.

        Bacak ve ayak egzersizleri: Oturma pozisyonunda bacak ve ayak kaslarının sertleşmesi yaygın bir sorundur. Bu durumu önlemek için ara sıra bacaklar uzatılarak veya ayak bileğiyle dairesel hareketler yaparak kan dolaşımı düzenlenebilir.

        Streç hareketleri: Oturulan yerde yapılabilecek streç hareketleriyle vücut rahatlatılabilir. Omuzları germe, kolları uzatma veya yanlara doğru uzanma gibi basit ve etkili streç egzersizleri yapmak fayda getirebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Habertürk Anasayfa