Of-Of İstanbul’dan ‘Hikayesinde Senden Bahsetti’

18 Ekim’de Kumbaracı50’de prömiyer yapan Of-Of İstanbul’un ilk oyunu olan ‘Hikayesinde Senden Bahsetti’ gösterimlerine devam ediyor. İlkay Yıldız’ın, Alfa Kitap etiketiyle yayımlanan Dünyanın Yan Etkileri kitabındaki aynı adlı öyküden uyarladığı oyunu Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin yönetti.

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Gizem Aldemir’in canlandırdığı Ayşe Parla Soyluer; beyaz yakalı, iyi eğitimli, zeki, komik ve çok yalnız bir kadındır. Oyun, karakterin evinde ve bir yangın sonrası ‘o gecede’ geçmektedir. Ayşe Parla, oyun boyunca yangınla ilgili paçayı kurtarma planları yaparken, çocukluğuyla, ailesiyle, insanlarla, kendisiyle ilgili bir dökülme ve bir yüzleşmeye doğru sürüklenir. Hikayesinde Senden Bahsetti; yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını, aklını, kalbini ve dahasını esprili diliyle sahneye taşıyor. Oyunun biletleri tiyatrolar.com.tr’de ve biletinial.com’dan edinilebilir.