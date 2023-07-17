Ödünç aldığı bisikletle organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için 35 il gezecek

Takdir ederseniz ki evlat acısı yaşayan her anne baba gibi ben de ciddi bir bunalım süreci yaşadım. Bunalımdan çıkabilmek için de yaşadığım evlat acısını başka çocuklara, başka hastalara umuda dönüştürmeye karar verdim. Bisikleti tercih ettim çalışmalarımda. Bugüne kadar 300'den fazla çocuğa uygun donör bulunmasına vesile olduk. Yani 300 çocuk oğlum gibi vefat etmedi. Anne babaları benim gibi evlat acısı yaşamadı" diye konuştu.