Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor

        Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor

        Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan cevizli helva, odun ateşinde 3 günde yapılıyor. Kış aylarında vücudu sıcak tuttuğuna inanılan cevizli helvaya bu zamanlarda rağbet ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, özellikle kış aylarında yoğun talep görüyor.

        • 2

          İçerisinde çöven bitkisi kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor.

        • 3

          ‘Perşembe cevizli helvası’ olarak bilinen ve odun ateşinde kaynatılarak 3 günde yapılan helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekirken, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiliyor.

        • 4

          "VÜCUDU SICAK TUTTUĞU İÇİN ORDU'DA ÇOK FAZLA SEVİLİYOR"

          Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiklerini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, “Çöven maddesi ile mide ve bağırsak sistemine de faydalı. Cevizin faydaları zaten oldukça fazla. Çöven vücudu çok sıcak tuttuğu için seviliyor ve özellikle Ordu’da çok fazla tercih ediliyor. Coğrafi işaret belgeli de bir üründür” diye konuştu.

        • 5

          "HAZIRLANMASI 3 GÜN SÜRÜYOR"

          Helvanın yapımı hakkında bilgi veren Kuvan, “3 günlük bir yapım aşaması var. Çöven bitkisinin kökü, şeker ve ceviz var. İlk olarak çöven bitkisinin köklerini kaynatıyoruz, bu aşama 3 gün sürüyor. Sonra şekeri ağda haline getiriyoruz ve özel bakır tavalarda çövenle birleştirip köpük haline geliyor. Sonrasında vurarak karıştırıyoruz. Bu süreçte odun ateşinde pişiyor. Sıcak tutma özelliği ile kış aylarında daha çok talep görüyor. Bir seneye yakın da dayanabiliyor” ifadelerine yer verdi.

        • 6

          Helvayı ilk kez tadan vatandaşlar beğendiklerini belirtirken, sürekli olarak tüketenler ise hem lezzetli olduğunu hem de kış aylarında sıcak tutma özelliği olduğunu söylediler.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Habertürk Anasayfa