Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, kışın vücudu sıcak tutuyor

"VÜCUDU SICAK TUTTUĞU İÇİN ORDU'DA ÇOK FAZLA SEVİLİYOR"

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiklerini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, “Çöven maddesi ile mide ve bağırsak sistemine de faydalı. Cevizin faydaları zaten oldukça fazla. Çöven vücudu çok sıcak tuttuğu için seviliyor ve özellikle Ordu’da çok fazla tercih ediliyor. Coğrafi işaret belgeli de bir üründür” diye konuştu.