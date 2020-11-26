Ödüller bu akşam verilecek

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller, bu akşam çevrim içi olarak düzenlenecek olan törenle dağıtılacak

HABERTURK.COM

10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller, bu akşam saat 19'da çevrim içi olarak düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödül töreni, https://www.youtube.com/channel/UC729QMQznVZ90lqk1... linkinden yayınlanacak.

Kazananlar dahil tüm filmlerin gösterimi 28 Kasım 2020 saat 23.59 'a kadar online.icapff.com adresinden devam edecek.