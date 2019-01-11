2. Sayfa programının haberine göre, ödülünü almak için sahneye çıkan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu Burak Özçivit'i kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

İşte ünlü yapımcının o açıklaması: "Geçen sene ben burada 'Ayla' filmiyle ödül almıştım. Ödülü aldığımda, 'Önümüzdeki sene için bir film çekiyorum, adı Müslüm' demiştim. Ağzımdan 'Müslüm' kelimesi çıkar çıkmaz salonda alkış tufanı kopmuştu. O beni çok umutlandırmıştı. Siz alkışladığınız gün filmle ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece senaryo vardı elimizde ve filmi çekerken çok zorlandığım anlar oldu. Yönetmen değişikliği yapmak zorunda kaldım. Çok sıkıntılı günler oldu. O günlerde bir tek yanımda Timuçin Esen vardı.

'Yılın En İyi Sinema Oyuncusu' deyince gözüm Timuçin Esen'i aradı. Ödülü Burak Özçivit aldı, herhalde orada bir şey oldu. Bildiğim kadarıyla Burak Özçivit'in 2018 yılında filmi de yok ama önemli değil, o da arkadaşımız."