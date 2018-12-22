Karaman'da bugün sabah, saat 10.00 sıralarında bir evde akılalmaz bir bıçaklama olayı yaşandı. İddiaya göre, Tamer B., odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği iddiasıyla kardeşi Y.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer B., kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

AĞABEY GÖZALTINA, KARDEŞİ TEDAVİYE ALINDI

DHA'da yer alan habere göre aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağabeyinin bıçakladığı Yakup B. ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Tamer B. ise evde gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.