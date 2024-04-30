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ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Ashley Massis Class, "korkunç sürprizle" kız çocuğunun uyarısının ardından karşılaştı. Adı açıklanmayan kız çocuğu, "odasında canavarlar olduğunu" söylemeye başlayınca Class ve eşi, eve giren arıların kaynağını araştırmaya başladı. Aile bir böcek ilaçlama şirketini ve birkaç arıcıyla temasa geçti.

Evde termal kamerayla yapılan inceleme, arıların nereden geldiğini ortaya koydu. Kız çocuğunun odasının duvarında devasa bir kovan olduğu belirlendi. Arıların yaklaşık 8 aydır duvardaki kovanı inşa ettiği tespit edildi.

Arıcılar en nihayetinde on binlerce arıyı ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki bal peteğini evden çıkardı. 50 bini aşkın arının bir barınağa yerleştirildiği bildirildi. Anne Class, termal kameradaki görüntüye bakınca "ilk başta bunu bir ceset sandığını" söyledi. Duvar devrilince arıların "bir korku filmindeki gibi" uçuştuğunu söyleyen Class, akan balın "kana benzediğini" söyledi. Class "Bal çok karaydı ve kızımın odasının pembe duvarlarından aşağı akıyordu. Gerçekten tuhaf görünüyordu" diye konuştu. *Haberin görseli Ashley Massis Class tarafından servis edilmiştir.