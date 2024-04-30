Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Süleyman Değer, Efe Hamza Tunç ve Baran Eren ile tutuklanırken, 3 sanığın kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Sanık Süleyman Değer'in elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat darbeleriyle Arslan'ı dövüp, öldürülmesine neden oldukları için 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük, 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Efe Hamza Tunç, ilk duruşmada tahliye edildi.