Son dakika haberi Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

"İÇERİK YERDEN ÖNEMLİ"

CHP lideri Özel, randevu talebini kamuoyu önünde dile getirmesinin ardından görüşmenin nerede olacağı da merak konusu olmuştu. Özel, soru üzerine "Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur, onu tercih ederim. Ama onun dışında seçenekler Meclis olabilir, AK Parti Genel Merkezi olabilir. Çünkü AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla da değerlendiriyor olabilir.

Doğrudan tercih etmem ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. Sırf mekanın yeri açısından 'Beştepe'ye gitmiyorum, seninle görüşmüyorum' demem. Çünkü içerik yer tartışmasından önemli" ifadelerini kullanmıştı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.