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Lojistik sektöründe hizmet vermek amacıyla 2017’de kurulan, nakliye şirketleriyle müşterileri buluşturan bir pazaryeri olarak konumlanan Octovan, Arz Portföy ve Vinci Yatırım'ın katıldığı finansman turunda 11.5 milyon TL yatırım aldı.

Yatırım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Octovan CEO’su Erhan Güneş, "Tamamladığımız bu yatırım turundan elde ettiğimiz finansmanla modelimizi Türkiye’de tamamen kusursuzlaştırmayı hedefliyoruz. Halihazırda Türkiye'de çalıştığımız bazı şirketlerin yurt dışı operasyonlarını başlatmak üzere görüşmelerimiz de sürüyor. Öte yandan yakın dönemde Seri A yatırım görüşmelerine başlamayı planlıyoruz" dedi.

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Onuk, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin, girişim sermayesi yatırımları ile desteklenebildiği ölçüde ekonomilerin büyüme ve kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olabileceğini vurguladı.

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton da, konu hakkında, “Pandemi dönemini takiben kalıcı hacimli eşyaların da artık internet üzerinden alınması normalleşti ve yaygınlaştı. Bu sadece Türkiye pazarına özgü bir durum değil, bir mega trend. Hacimli eşya kategorisinin ülkemizdeki öncüsü ve lideri olan Octovan, bu turdaki yatırımla beraber pazardaki konumunu pekiştirecek ve yurtdışı yapılanmasının ilk adımlarını atacak" ifadelerini kullandı.