TÜİK 2021 Aralık ayı enflason rakamlarına göre belirlenen Ocak ayı kira artış oranı merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli olan 2022 Ocak ayı kira artış oranının nasıl hesaplanacağı evini kiraya verecek ya da bu ay kira kontratı yenileyecek olanların gündeminde. 2022 Ocak ayında kirasına zam gelecek olan vatandaşlar için Ocak ayı kira artış oranının nasıl hesaplanacağını derledik. Kira zammı TÜFE'de on iki aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. İşte 2022 Ocak ayı kira zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarıyla ilgili son durum...