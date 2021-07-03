Obilet.com Biletall’ı satın aldı

Otobüs ve uçak bileti platformu Obilet, online bilet platformu Biletall’ı satın almak üzere iki şirket arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Obilet tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayı içinde devralma işlemlerinin tamamlanacağı ve Biletall’ın Obilet Şirketler Grubu’na dahil edileceği belirtildi.
Satın alma bedeline ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmazken, varılan anlaşmaya göre satın alma sonrasında Obilet ve Biletall faaliyetlerini iki ayrı şirket olarak sürdürecek. Yapılan açıklamaya göre, Obilet, satın alma sonrası 2021 yılı içerisinde 20 milyon bilet satmayı hedefliyor.
'DÜNYA MARKASI HALİNE GELECEĞİZ'
Satın almaya ilişkin Obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, "Sektörün içinden gelen iki firma güçlerini birleştirirken bu satın almanın sektördeki tüm oyunculara hizmet kalitesi ve verimlilik anlamında pozitif yöne fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Devralma sürecimiz tamamlandığında, yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeyi, yeni ürünler geliştirmeyi ve yurt dışına açılarak Türkiye’nin yerli seyahat markası olan Obilet’i dünya ölçeğinde bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Anlaşmaya dair açıklamada bulunan Biletall CEO’su Yaşar Çelik ise, "Sektörün içinde bulunduğu kriz ortamında böylesi bir anlaşma ile sektörümüzün küresel çapta daha da güçlenmesinin önünü açmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadarki başarılarımızda emeği bulunan çalışma arkadaşlarımızın Obilet çatısı altında işlerine devam etmelerini güvence altına almış olmak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Türkiye seyahat sektörünün tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.
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