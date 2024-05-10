Obez anne-kız fazla kilolarından el ele kurtuluyor

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Hastanenin hizmete girdiği Eylül 2022'den bu yana yaklaşık 1500 kişiye destek sunan Obezite Merkezi, 130 kilo olan Deniz Dere ve 120 kilodaki annesi Fatma Dere'nin de sağlıklı yaşama adım atmasını sağladı.

Zayıflama sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki Deniz Dere, masa başında çalıştığını ve genel olarak hareketsiz bir yaşam sürdüğünü anlattı.

Dere, "Benim ergenlikle başlayan, üniversite hayatımda artan bir kilo alma sürecim oldu. Sonrasında kilo vermeye çalıştım ama bilmeden yanlış denemelerde bulundum. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdum." ifadesini kullandı.

"AMELİYATA 130 KİLOYLA GİRDİM, ŞU AN 76 KİLOYUM" Obezite Merkezinde öncelikle sağlıklı beslenmeye yönelik eğitimlere katıldığını, diyetisyen ve psikolog kontrolünde zayıflama sürecine alındığını belirten Dere, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkezde 1,5 yıllık takip sürecimin ardından doktorlarımız tüp mide ameliyatı olmamı uygun gördü. Burada yaklaşık 8 ay önce ameliyatımı oldum. Ameliyata 130 kiloyla girdim, şu an 76 kiloyum. Vermem gereken biraz daha kilo var, onları burada diyetisyenlerimizle birlikte halledeceğiz. REKLAM Merkez sayesinde beslenmeyle ilgili doğru sandığım birçok yanlışım olduğunu fark ettim. Örneğin, ben senelerce yemekle birlikte sıvı tükettim ama bu doğru değilmiş. Sıvıyla katıyı ayırdığınızda bile mideniz küçülmeye, kilo vermeye başlıyorsunuz."

"ANNEMİ DE İKNA ETTİM" Annesi ve kız kardeşinin de obezite problemi olduğunu ve başlangıçta ameliyat olmasına karşı çıktıklarını anlatan Dere, kendi zayıflama sürecinde onları da Obezite Merkezine başvurmaya ikna ettiğini söyledi. Ailesiyle merkeze gelmekten, birlikte zayıflamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Deniz Dere, "Önümüz Anneler Günü, ben de anneme böyle bir hediye sunmak istedim. Onu Obezite Merkezi'ne gelmeye ikna ettim ve böylelikle annemin de sağlıklı zayıflama süreci başlamış oldu." dedi. Dere, obezitenin bir hastalık olduğunun altını çizerek, "Fazla kilolarından dolayı hayatlarını yaşayamayan, evlerine kapanan birçok hasta var. Merkezde de bu durumda birçok kişiyle karşılaştım. Bunun bir çözümü var ama bu önce bizim elimizde. Biz istersek çözümü var, kişi gerçekten istediğinde doktorlar yardımcı olabiliyor." diye konuştu.

REKLAM "KIZIM BANA ÇOK GÜZEL BİR ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ VERDİ" Terzi olduğunu anlatan 54 yaşındaki Fatma Dere de başlangıçta kızının zayıflama süreci yanında tüp mide ameliyatı olmasına karşı çıktığını dile getirdi. Dere, kızının sağlıklı bir beden ölçüsüne kavuştuğunu gördüğünde ona hak verdiğini vurgulayarak, "Kızımın kilo verdiğini gördükçe bizim de hoşumuza gitti, süreci de güzel geçti. Bunun üzerine küçük kızımla biz de Obezite Merkezine başvurmaya karar verdik." ifadesini kullandı. Merkezde eğitimlere katıldığını, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini söyleyen Dere, şöyle devam etti: "Başladığımda 120 kiloydum, şimdiden 6-7 kilo verdim. Küçük kızım da 120 kilo, o da zayıflamaya başladı. Kızım sağlıklı yaşamım için bana çok güzel bir Anneler Günü hediyesi verdi. Obezite problemi olan herkese bu merkeze başvurmalarını öneririm. Burada çok mutluyum, 'yapamam, gidemem' diyordum ama zevkle, istekle geliyorum. 26 yıldır fazla kilolarımla mücadele ediyorum, ne yaptıysam da veremedim. Bu sefer sonucu çok güzel olacak."

REKLAM MERKEZE BAŞVURANLAR 8 HAFTALIK EĞİTİMLERE ALINIYOR Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Seçil Budaklar da merkeze başvuran bütün hastaların ön tarama işlemlerinden geçtiğini, ardından merkezin kurucusu, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Harun Karabacak'ın kontrolünde eğitim programlarına alındığını kaydetti. Hastaların endokrin, fizik tedavi ve psikiyatri uzmanlarınca da değerlendirildiğini belirten Budaklar, programa dahil edilen hastaların önce diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistlerin bulunduğu 8 haftalık eğitimlere alındığını dile getirdi. Eğitimlerin bitiminde hastaların durumlarının değerlendirildiğini, hastaların durumuna göre cerrahi operasyon veya farklı tedavi seçeneklerinin gündeme gelebildiğini aktaran Budaklar, "Obezite Merkezlerinin asıl amacı bireylere multidisipliner bir ekiple sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak, bunu bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak." dedi.

"CERRAHİ İŞLEM EN SON ÇARE" Deniz Dere'nin de yapılan detaylı tetkikler, eğitim sürecinin ardından kurul kararıyla tüp mide ameliyatına alındığının altını çizen Budaklar, beden kitle indeksi 35 ve üzerinde olan, diyabet, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıkları bulunan ya da ek hastalığı bulunmayan ancak beden kitle indeksi 40 ve üzerinde olan kişilere, detaylı değerlendirmeler sonucunda ameliyat kararı verilebildiğini söyledi. Cerrahi işlemin en son çare olduğunu vurgulayan Budaklar, bu durumun dışındaki kişilere cerrahi işlemi önermediklerini, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılarak kilo vermelerine destek olduklarını aktardı.

Seçil Budaklar, obezitenin kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkati çekerek, "Obezite kaderimiz değil. Bu merkezler, bizler, obez hastalara yol göstermek, onların en azından ufkunu açmak, o an kilo veremeseler bile yanlışlarına dur demek için varız. Bu vesileyle bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve hepsine sağlıklı bir yaşam diliyorum." diye konuştu.