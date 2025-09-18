O tarladan canlı yayın! Bulunan telefon kılıfı Caner'in mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün, kayıp Caner dosyası yine gündem yarattı. Önceki bölümlerde Cihan’ın “Hep benim üzerime geliniyor, babamın tarlasına bakılsın.” sözleri üzerine ekip, canlı yayında zeytinlik alana gitti.

O TELEFON KILIFI KİMİN?

Canlı yayın sırasında ekip, arazide dikkat çekici detayları aktarırken, bir anda bulunan telefon kılıfı gündeme oturdu. Didem Arslan Yılmaz, “Bu telefon kılıfı abinin olabilir mi?” diye Cihan’a sordu. Cihan, heyecanlandığını belirterek kılıfın Caner’inkine benzediğini söyledi.

ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Programda hem baba hem de oğul sorularla karşı karşıya kaldı. Didem Arslan Yılmaz, özellikle Cihan’ın verdiği bazı cevapların çelişkili olduğunu dile getirdi. Cihan ise “Hep ben konuşuyorum, o yüzden karıştırmam normal.” diyerek kendini savundu.

ÇETİN NEDEN SESSİZ?

Kayıp Caner’in iş arkadaşı Çetin’in hâlâ konuşmaması ise büyük merak uyandırıyor. Çetin ne biliyor, neleri saklıyor? Didem Arslan Yılmaz, yayına katılması halinde yalnızca kendisiyle muhatap olacağının garantisini verdi.