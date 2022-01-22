Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri olarak yer aldığı O Ses Türkiye yarışmasında beklenen final nihayet dün akşam gerekleşti. Dört jüri üyesinin takımından da yarışmacının bulunduğu final gecesi ilk şarkılarını söyleyen Mustafa, Hakkı, Devrim Seyrek, Anastasiya, Yunus Emre, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak arasından 6 isim SMS oylarıyla belirlendi ve O Ses Türkiye şampiyonu olmak için yeniden sahneye çıktı. O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu, O Ses Türkiye'de birinci kim sorusunun cevabı belli oldu. İşte merak edilenler...