O Ses Türkiye Rap yarışma programı başvuruları başladı. TV8 "Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır." açıklamasında bulundu.

O SES TÜRKİYE RAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

O Ses Türkiye Rap yarışmasına katılmak isteyenlerin http://www.tv8basvuru.com/ sayfasından Videolu Başvuru Yap seçeneğine tıklayarak karşılarına çıkan formu doldurması gerekiyor.



O Ses Türkiye Rap programının jüri koltuğunda kimlerin oturacağı ise henüz bilinmiyor.