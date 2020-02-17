O Ses Türkiye birincisi 2020 kim oldu? O Ses Türkiye şampiyonu ödülü nedir? soruları O Ses Türkiye yarışmasını takip edenler tarafından sorgulanıyor. 15 Şubat Cumartesi akşamı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Murat Boz ve Hadise'nin yarışmacılarından finale kalan isim olmazken, Beyazıt Öztürk'ün yarışmacısı Uygar Erdoğan ve Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye finalinde son performanslarını sergiledi. İşte 2020 O Ses Türkiye şampiyonu ve birincisi...

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ 2020 KİM OLDU?

Uygar ile Alkan, 2020 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıktılar ve şarkılarını söylediler. Şarkıların ardından SMS oylaması da yapıldı. Oylamalar sonucunda O Ses Türkiye birincisi ALKAN DALGAKIRAN oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak kadar birinciye verilecek büyük ödül nedir merak ediliyordu. Programda sona doğru gidilirken Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye şampiyonuna verilecek ödülü açıkladı. Bu yıl O Ses Türkiye şampiyonuna sürpriz ödül Fiat Egea Hatchback Sport.

O SES TÜRKİYE ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Seda Sayan'ın takımında yarışan Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı olup eğitimine Bursa'da devam ediyor. 25 yaşında olan genç yarışmacı, Trafik adında bir müzik grubuna üye. Grubu ile birlikte turlar düzenleyip cover şarkılar söyleyen ve sonrasında kendi şarkılarını da yazan Alkan Dalgakıran, grubu tanıtmak için O Ses Türkiye'ye katılmaya karar verdiğini söyledi.

Alkan Dalgakıran, O Ses Türkiye kör seçmelerde "Yalnızım Ben" şarkısı ile 4 jüriyi de döndürdü. İzleyicilerin istediği üzerine "Arsız Gönül" şarkısı ile bir kez daha sahne aldı. Alkan Dalgakıran'ı almak için Murat Boz, Beyazıt Öztürk'ü bloklarken Seda Sayan ise Hadise'yi blokladı. Başarılı yarışmacı, O Ses Türkiy'de yoluna Seda Sayan ile devam etme kararı aldı. Sonraki turda Alkan Dalgakıran, Mahir Arıkan ile karşılaştı. Düello sonucunda Seda Sayan, Alkan Dalgakıran'ı bir üst tura çıkardı.

Çarpraz düello turunda ise Alkan Dalgakıran, Hadise'nin takımından Sevcan Canbay ile eşleşti. Nilüfer şarkısını seslendiren başarılı yarışmacı, seyircilerin verdikleri oylar sonucunda yüzde 56/44 oranı ile çeyrek finale kalmayı başardı. Çeyrek finalde ise Alkan Dalgakıran'ın rakibi Beyaz'ın takımından Fethi Ahmet Fırat oldu. Bu turu ise Alkan Dalgakıran yüzde 59/41 oranı ile yarı finale kalmayı başardı.

Alkan Dalgakıran, O Ses Türkiye yarı finali ilk turunda "Haydar Haydar" adlı şarkı ile sahne aldı. Bu turda elenenler arasında en fazla SMS oyunu alan Alkan Dalgakıran, sonraki tura geçmeyi başardı. İkinci turda ise "Bir Derdim Var" şarkısını söyleyen Alkan Dalgakıran'ı izleyiciler kullandıkları SMS'ler ile O Ses Türkiye finaline adını yazdırdılar.