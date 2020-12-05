Aile Bakanlığı o reklamları durdurdu!

DHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı´na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

"YÜZÜ KULLANILMASA DA ÇOCUK İSTİSMARIDIR"

DHA'da yer alan habere göre yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI REKLAM KURULU DURDURDU

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili kişi ve şirketlere gönderildi.