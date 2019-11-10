ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER

(Afet İnan)



Atatürk'ün hayatının son 13 yılında her zaman yakınında bulunan ve Türk kadınının modern toplumdaki yeri ile seçme-seçilme hakkının tanınması gibi pek çok konudaki görüşlerine ilk elden tanıklık eden Afet İnan, o dönemde yaşadıklarını ve ondan dinlediklerini okuyucuyla paylaşıyor.