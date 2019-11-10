10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NUTUK
(Mustafa Kemal Atatürk)
'Nutuk' Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Masıy 1919'dan 1927 kadar geçen sürede yaşananları anlatan ve 15 Ekim 1927'de CHP Kurultay'ında yaptığı konuşmanın metnidir. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü ortaya koyan 'Nutuk' Cumhuriyet tarihi açısından da son derece önemli bir eserdir.
ÇANKAYA
(Falih Rıfkı Atay)
Cumhuriyet döneminin en önemli gazetecilerinden Falih Rıfkı Atay'ın birinci elden tanıklık ettiği ve bizzat Atatürk'ten dinlediği olayları kaleme aldığı 'Çankaya' Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplara, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan bir eser.
ATATÜRK: MODERN TÜRKİYE'NİN KURUCUSU
(Andrew Mango)
İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango'nun kitabı Atatürk'ü, uzun bir araştırmanın ardından, dostlukları, zaafları, kadınlarla ilişkileri, karizmasıyla ele alıyor. Kullandığı kaynaklar ve analizleriyle dikkat çeken kitap, Atatürk'ü ve dönemini anlatan en önemli eserler arasında yer alıyor.
ATATÜRK: BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU
(Lord Kinross)
İngiliz hükümeti tarafından 1952'de bir Atatürk biyografisi yazması için görevlendirilen Lord Kinross, uzun süre Türkiye'de kalıp kitap için dönemin tanıklarıyla söyleşiler yapmış, cumhurbaşkanlığı arşivlerinden yararlanmış. 1960'da yayınlanan kitap Atatürk hakkında yazılmış en kapsamlı eserlerden biri olarak kabul ediliyor.
TEK ADAM
(Şevket Süreyya Aydemir)
Şevket Süreyya Aydemir'in 1963'te basılan kitabı üç ciltten oluşuyor. Kitap sadece Mustafa Kemal'in hayatının farklı dönemlerini değil, aynı zamanda 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir süreçte imparatorluğun yıkılışını ve yeni bir devletin doğuşunu da kapsamlı bir şekilde anlatıyor.
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