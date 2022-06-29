O kentte bir kene ölümü daha!

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Gazi köyünde yaşayan M.A.'ya kene yapıştı. Rahatsızlanan M.A., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A., yaşam mücadelesini kaybetti. M.A.'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Gazi köyüne götürüldü.