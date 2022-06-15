Keneye bir kurban daha!

Sivas'ta kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. İlde bu yıl kene sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kâbusu yeniden başladı. Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Çil'e tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile tedavi altına alınan Çil, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Nurettin Çil birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.