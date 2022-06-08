Keneyi kendi çıkardı, hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan İ.Ç.'ye evinin bahçesinde kene yapıştı. Keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanan İ.Ç., yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle 5 gün önce anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.Ç., yaşam mücadelesini kaybetti. İ.Ç.'nin yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürüldü.