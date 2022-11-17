O ilde kuduzun ardından bu kez şap karantinası

400 küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu alana hayvanların giriş ve çıkışları 21 gün süreyle yasaklandı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan pazarında temizlik çalışması gerçekleştirilirken yine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince de ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde yer alan Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarı'ndaki 4 hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler tarafından tespit edilen durum üzerine Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvan pazarında karantina süreci başlatıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Mehmet Kaygusuz, "Şap hastalığı çift tırnaklı hastalarda görülen bir hastalıktır. Geçen pazartesi günü yapılan klinik taramayla şap hastalığını tespit ettik. Sistem üzerinden hastalık çıkışının olduğunu belirttik. Daha önceden biz bu bölgede aşılama çalışması yapmıştık ama birkaç hayvanda bu hastalığı gördükten sonra buraya kordon uyguladık, karantina işlemleri uyguladık. 21 gün süreyle bu bölgedeki bütün hayvanları kontrol ve takip edeceğiz. Bu karantina işlemleri devam edecek. Bu karantina işlemleri bittikten sonra rutin hayata inşallah geri döneceğiz. 4 hayvanda tespit ettik, girişler ve çıkışlar şuanda kapalı" dedi.

Süreçle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü&nde görevli Veteriner Hekim Yusuf Işık ise, "Veteriner arkadaşlarımız buradaki hayvan satış pazarımızda birkaç gün önce şap hastalığıyla ilgili belirtiler tespit etti. Adıyaman Belediyesi olarak da hayvan pazarında gerekli dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. 21 gün sonra hastalığın sönmesi durumunda normal satış gerçekleşebilecek" dedi.

"AŞILAMANIN ÖNEMİNİ BELİRTMEK GEREKİYOR"

Hayvanlarda aşılamaya dikkat çeken Yusuf Işık, "Bununla birlikte aşılamanın çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Aşılama yapılmadığı takdirde bu ve benzeri kordon, karantina durumu söz konusu oluyor maalesef. Hayvancılarımızın, cambazlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını tavsiye edebilirim. Şuan maalesef bölgede şap var, hastalığın olduğu dönemde de maalesef aşı yapmak ise söz konusu değil. Hastalık gelmeden önce aşılama yapmaları gerekiyor. Şap aşısına dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Hayvan sahiplerinden Mehmet Karakuş ise yaptığı konuşmada, "Hayvan pazarı genelinde şap hastalığına rastlandı. Gerekli temizlik ve ilaçlamalar yapılmaya başlandı. En kısa sürede düzelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.