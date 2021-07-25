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Aşılamada birinci sırada! O ilçede 30 gündür vaka yok

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, “Şalpazarı aynı zamanda Trabzon'un ilçeleri arasında aşıda birinci sırada” dedi

25.07.2021 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
AŞILAMADA BİRİNCİ! Son dakika: O ilçede 30 gündür vaka yok! - Haberler
O ilçede 30 gündür vaka yok!
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Şalpazarı’nda son 30 gündür hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadığını ifade eden Belediye Başkanı Refik Kurukız, “Şalpazarı aynı zamanda Trabzon'un ilçeleri arasında aşıda birinci sırada. Şalpazarı’nın başhekiminden şoförüne kadar bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Çünkü ilçe merkezinden yaylalara kadar çıkıp çadır kurarak aşılama kampanyası gerçekleştirdiler. Diğer ilçelerde aynı hassasiyet yok, hatta aşıya direnç var” diye konuştu.

“AŞI BU PROBLEMİN ÇÖZÜMÜDÜR”

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da aynı konuya vurgu yaparak “Şalpazarı aşıda birinci sırada olduğu gibi sağlık bakanımızın söylediklerini harfiyen uyguluyor. Trabzon’un başka ilçelerini de gezdim. Oralarda sanki pandemi yokmuş gibi maskeler çıkarılmış, sosyal mesafe ortadan kaldırılmış, hatta aşıya karşı direnç var. Aşı bu problemin çözümüdür” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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