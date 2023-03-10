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O harfiyle başlayan hayvan isimleri: O harfi ile başlayan hayvan isimleri neler?

Latin alfabesinin on beş, Türk alfabesinin ise on sekizinci harfi olan o harfi; dilin geri çekilmesiyle seslendirilen kalın ünlüler sınıfında yer almaktadır. Alfabede yer alan 8 ünlü harften bir tanesi olan ve geniş ünlüler ailesinin bir üyesi olan o harfi; Türkçede yer alan birçok kelimenin ilk harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, o harfi ile başlayan hayvan isimleri hangileridir? O harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 10.03.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
O Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: O Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Öz Türkçe kökenli olan kelimelerde sadece ilk hecede bulunabilen o harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? O harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

O Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde n harfinden sonra, ö harfinden ise önce gelen o harfi birçok isim ve kavramın ilk harfi olarak kullanıldığı gibi, hayvanların isimlerinde de kendine yer bulmaktadır. İnsanlar tarafından daha çok bilinen ve tanınan orkinostan, daha az bilinen orman çıvgınına kadar yaklaşık 30 kadar hayvanın ismi o harfi ile başlamaktadır.

O Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Bir önceki ara başlığımızda o harfi ile başlayan hayvan isimleri sayısının 30 kadar olduğundan bahsetmiştik. Farklı yaşam alanlarına sahip olan ve kendilerine has karakteristik özelliklere sahip olan bu hayvanlardan birkaç tanesini sizler için listeledik. İşte, o harfi ile başlayan hayvanlar

  • Ornitorenk
  • Orangutan
  • Orman Tavuğu
  • Oklu Kirpi
  • Ova Tilkisi
  • Oluklu Balina
  • Ortanca Ağaçkakan
  • Orkinos
  • Okçu Balığı
  • Orfoz

O Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Tam bu noktada yukarıda listelemiş olduğumuz hayvanların, öne çıkan birtakım özelliklerinden bahsetmek gerekmektedir. Farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı şekillerde beslenen ya da farklı ortalama yaşam sürelerine sahip olan bu canlılar hakkındaki bilgileri sizler için özetlemeye çalıştık. Şimdi gelin hep birlikte o harfi ile başlayan bu 10 hayvanı birlikte inceleyelim:

Ornitorenk: Avusturalya ve Tanzanya coğrafyasına has bir yarı deniz canlısı olan bu memelilerin vücutları oldukça yoğun bir kıl tabakası ile kaplıdır. Ortalama olarak 1.5 ile 2 kilogram ağırlığına ulaşabilen ornitorenklerin erkeklerinde zehir olduğu da bilinmektedir. Erkek ornitorenklerin sahip olduğu bu zehirler küçük canlıların hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir.

Orangutan: Primatlar takımına üye olan orangutanlar, ağaç üzerine yaşayan en büyük memeliler olarak dikkat çekmektedir. 1.5 metrelik boya ve 90 kilograma varan ağırlıklara ulaşabilen orangutanların ortalama yaşam süreleri ise yaklaşık 50 yıldır.

Orman Tavuğu: Sülüngünler familyasının ait bir tür olan orman tavuğu; genel olarak Kuzey yarımkürede yaşayan ve yuvalarını toprak altına yapan canlılardır.

Oklu Kirpi: Bir kemirici olan oklu kirpilerin ana vatanı Mezopotamya ve Hindistan coğrafyasıdır. Ortalama ömürleri 20 ile 30 yıl arasında değişen oklu kirpiler, meyve kökleri, bitkiler ve böcekler ile beslenen canlılardır.

Ova Tilkisi: Kuzey Amerika’nın kurak bölgelerini kendine yaşam alanı olarak seçmiş olan ova tilkileri, fare ve tavşanlar beslenen etçil hayvanlardır.

Oluklu Balina: Gök balinadan sonra en büyük ikinci balina olan oluklu balinalar aynı zamanda dünyanın da ikinci en büyük canlısıdır.

Ortanca Ağaçkakan: Dünyanın birçok yerinde rastlanabilen bu ağaçkakan türünün boyu 20 santimetre civarındadır.

Orkinos: Uskumrugiller familyasına ait bir balık türü olan orkinos, ton balığı olarak da bilinmektedir.

Okçu Balığı: Nehirler, dereler ve göllerde yaşayan bu balık türü, etçil balık türleri arasında yer almaktadır.

Orfoz: Derinliği 100 metreyi aşan denizlerin kayalıklarında yaşayan orfozların yaşam süresi yaklaşık 60 yıl kadardır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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